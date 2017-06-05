ترمب يواجه انتقادات بسبب تغريدة بشأن رئيس بلدية لندن

تعرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لانتقادات، الأحد، لنيله من رئيس بلدية لندن #صادق_خان في أعقاب هجوم في المدينة، أدى إلى مقتل 7 أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن 48 آخرين.

وهاجم #ترمب في تغريدة على تويتر تصريحات خان، التي دعا فيها البريطانيين إلى عدم القلق إذا رأوا مزيداً من أفراد الشرطة في الشوارع، بعدما قاد 3 رجال عربة فان ودهسوا بها مارة على جسر لندن، قبل أن يطعنوا آخرين على مقربة من الجسر.

وكتب ترمب على تويتر "مقتل 7 على الأقل وإصابة 48 في هجوم إرهابي ورئيس بلدية لندن يقول ليس هناك ما يدعو للقلق!"

وقال متحدث باسم رئيس بلدية لندن رداً على تغريدة ترمب إن خان "مشغول بالعمل مع الشرطة وأجهزة الطوارئ والحكومة لتنسيق خطة مواجهة هذا الهجوم الإرهابي المروع والجبان".

وأضاف "لديه أمور يفعلها أهم كثيراً من الرد على التغريدة غير المدروسة لترمب التي تقتطع عن عمد تصريحاته من سياقها، والتي حثَّ فيها سكان لندن على عدم الانزعاج من رؤية مزيد من أفراد الشرطة، بمن فيهم ضباط مسلحون، في الشوارع".

وقال نائب الرئيس الأميركي الأسبق، آل جور، متحدثا في برنامج (ستيت أوف ذا نيشن) الذي تبثه شبكة (سي.أن.أن) إنه يعتقد أن تغريدة ترمب أساءت تفسير ما قاله رئيس البلدية.

وأضاف آل جور وهو ديمقراطي "لا أعتقد أن هجوماً إرهابياً كبيراً مثل هذا هو الوقت المناسب لكي نثير فيه الانقسام وننتقد رئيس بلدية يحاول تنظيم خطة المدينة لمواجهة هذا الهجوم".

وأبلغ السيناتور، مارك وارنر، وهو ديمقراطي ونائب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، أنه "منزعج" من كتابة ترمب تغريدات من هذا القبيل بعد هجمات لندن".

وعرض ترمب في وقت سابق المساعدة على بريطانيا وروج لقراره المثير للجدل بشأن حظر السفر ووصفه بأنه مستوى إضافي للأمن بالنسبة للأميركيين.