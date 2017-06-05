مسؤول أميركي: تصرفات قطر مقلقة جداً للخليج وواشنطن

قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية لوكالة رويترز للأنباء، إن الكثير من تصرفات #قطر مثيرة لقلق جيرانها بالخليج والولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن المسؤول الأميركي، الاثنين، قوله إن الولايات المتحدة لا تريد رؤية "شقاق دائم" بين دول الخليج، وذلك بعد أن قطعت بعض الدول الخليجية والعربية العلاقات مع قطر بسبب اتهامها بدعم إسلاميين وإيران.

ومع ذلك قال المسؤول إن "هناك تسليما بأن كثيرا من تصرفات قطر مقلقة تماما ليس لجيرانها في #الخليج فحسب وإنما للولايات المتحدة أيضا"، مضيفا "نريد إعادتهم إلى الاتجاه الصحيح".

وقال البيت الأبيض في تصريح مساء الاثنين، إن #ترمب ملتزم بالعمل لتخفيف التوترات بالخليج بعد أن قطعت بعض الدول علاقاتها مع قطر.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون للصحافيين في سيدني، اليوم الاثنين، إن القرار لن يؤثر على #محاربة_الإرهابيين، وإن واشنطن حثت حلفاءها الخليجيين على حل خلافاتهم.