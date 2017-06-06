‏ترمب يتصل هاتفياً بالملك سلمان ويشدد على وحدة الخليج

قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تحدث هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، وشدد على ضرورة وحدة #الخليج العربي.

وأضاف المسؤول لرويترز "رسالته (ترمب) كانت أننا بحاجة إلى الوحدة في المنطقة لمحاربة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب. من المهم أن يكون الخليج متحدا من أجل #السلام والأمن في المنطقة".

وكان #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب قد دخل على خط الأزمة الناشبة بين دول عربية وإسلامية اتهمت قطر بدعم الإرهاب وأعلنت مقاطعتها الاثنين، وغرد لأول مرة الثلاثاء مؤكداً أن قادة دول منطقة الشرق الأوسط أشاروا إلى #قطر فيما يتصل بتمويل الفكر المتطرف. واعتبر أن في قيام 7 دول بقطع العلاقات مع قطر، ‏بداية نهاية فظائع الإرهاب.

وكتب ترمب على "تويتر": "خلال زيارتي الأخيرة إلى #الشرق_الأوسط، حين طالبت بضرورة وقف تمويل الفكر المتطرف، أشار القادة إلى قطر".

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017

وفي تغريدتين لاحقتين، أضاف أنه من الجيد أن نرى أن اللقاء في السعودية مع الملك سلمان و50 دولة أخرى، بدأ يؤتي ثماره وتظهر نتائجه، فقد أكدت تلك الدول أنها ستحارب تمويل التطرف (في إشارة إلى القمة العربية-الإسلامية الأميركية)، وكل المؤشرات كانت تدل إلى قطر، لعل هذا سيكون بداية نهاية الإرهاب.

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017

...extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017

يذكر أن الرئيس الأميركي، زار المملكة العربية #السعودية الشهر الماضي، في أولى زياراته الخارجية منذ تنصيبه رسميا في 20 يناير/كانون الثاني.

من جهته، قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن الدوحة مستعدة لقبول جهود الوساطة لتخفيف التوتر بعد أن قطعت دول عربية كبرى العلاقات معها، مضيفا أن #أمير_قطر أرجأ خطابه لمنح #الكويت فرصة للعمل على إنهاء التوترات الإقليمية.

ومساء الاثنين، أجرى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، #أمير_الكويت، اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أعرب عن تمنيه على أمير دولة قطر العمل على تهدئة الموقف وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها التصعيد، والعمل على إتاحة الفرصة للجهود الهادفة إلى احتواء التوتر.

وكانت #السعودية ومصر والإمارات والبحرين وليبيا واليمن والمالديف قطعت العلاقات مع قطر بسبب دعمها للإرهاب والجماعات المتطرفة.