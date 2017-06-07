عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

ترمب يرشح كريستوفر راي مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي

المصدر: واشنطن - فرانس برس
رابط مختصر

أعلن #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب، الأربعاء، أنه سيعين #كريستوفر_راي على رأس #مكتب_التحقيقات_الفيدرالي (إف بي آي) خلفا لجيمس كومي الذي أقاله فجأة في مطلع أيار/مايو فيما كان يحقق في التدخل الروسي المفترض في حملة #الانتخابات الرئاسية.

وراي هو محامٍ في مكتب "كينغ اند سبالدينغ"، كما كان من كبار مسؤولي #وزارة_العدل، وترأس الإدارة الجنائية بالوزارة من 2003-2005 أثناء رئاسة جورج دبليو بوش.

ويأتي كشف ترمب عن الترشيح الجديد لرئيس مكتب التحقيقات قبل يوم واحد من الشهادة التي سيلقيها كومي في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ حول تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأعلن ترمب عن ترشيح راي للمنصب الرفيع في تغريدة على "تويتر"، مشيرا إلى سيرته الذاتية التي "لا تشوبها شائبة".

كلمات دالّة

#الرئيس الاميركي, #دونالد ترمب, #كريستوفر راي, #مكتب التحقيقات الفيدرالي, #الانتخابات, #وزارة العدل, #الرئيس الأميركي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر