انفجار بسفارة الولايات المتحدة في كييف ولا إصابات

استهدف انفجار سفارة #الولايات_المتحدة في #كييف، ليل الأربعاء الخميس، بحسب شرطة العاصمة الأوكرانية، موضحة أن الانفجار لم يؤد إلى سقوط ضحايا.

وقالت الشرطة في بيان: "حوالي الساعة 00.05 (21.05 بتوقيت غرينتش الأربعاء) أبلغت قوات الأمن بوقوع انفجار على أرض سفارة الولايات المتحدة في كييف".

وأوضح البيان أن "مجهولاً ألقى عبوة ناسفة على أرض السفارة. ولم يجرح أحد في الانفجار".

وتابع المصدر نفسه أن تحقيقاً "في عمل إرهابي" فتح.

من جهته، قال ممثل للبعثة الدبلوماسية الأميركية لوكالة فرانس برس، طالباً عدم كشف هويته، إن "السفارة تواصل العمل بشكل طبيعي".

بدورها، دانت وزارة الخارجية الأوكرانية "بحزم" هذا "العمل الإرهابي"، في رسالة نشرتها على تويتر الناطقة باسم الوزارة، ماريانا بيتسا.

كما أشارت بيتسا إلى أن "قوات الأمن تتخذ كل الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات هذه الجريمة"، لافتة إلى أنه تم اتخاذ "إجراءات إضافية تهدف إلى ضمان أمن" سفارة الولايات المتحدة.