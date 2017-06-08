ترمب تعليقاً على جلسة الاستماع لكومي: سنواجه وننتصر

علق الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، اليوم الخميس، على جلسة الاستماع الخاصة بجيمس #كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آيFBI" أمام الكونغرس، قائلاً: "سنواجه وننتصر".

وقال كومي، اليوم الخميس، إن الرئيس ترمب لم يطلب منه أبداً أن يوقف التحقيق حول #تدخل_روسيا في #الانتخابات_الأميركية. ورداً على سؤال محدد حول ما إذا كان ترمب قد وجه هذا الطلب تحديداً، قال كومي "لا".

وقال كومي، خلال جلسة الاستماع إنه تعرض لحملة تشهير بعد أن أقاله ترمب، وإن الرئيس كان يحاول الربط بين بقاء كومي في منصبه مقابل أمر ما لم يسمه.