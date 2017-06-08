كومي: ترمب لم يطلب وقف التحقيق بشأن التدخل الروسي

قال المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي FBI" جيمس #كومي، اليوم الخميس، إن الرئيس #دونالد_ترمب لم يطلب منه أبداً أن يوقف التحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية.

وقال كومي، خلال جلسة استماع أمام #الكونغرس، إنه تعرض لحملة تشهير بعد أن أقاله ترمب، وإن الرئيس كان يحاول الربط بين بقاء كومي في منصبه مقابل أمر ما لم يسمه.

والجلسة التي بثتها محطات التلفزيون الأميركية بدأت في قاعة تعج بمئات الأشخاص، حيث انتظر البعض منذ الصباح لحضور هذه الجلسة التاريخية أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ.

وقال رئيس اللجنة الجمهوري، ريتشارد بور، عند افتتاح الجلسة: "الأميركيون بحاجة لأن يسمعوا روايتك للتاريخ"، مضيفاً: "نحن نحدد الوقائع، بعيداً عن التكهنات".

وسينظر أعضاء مجلس الشيوخ ما إذا كانت أفعال ترمب، الذي أقال كومي في 9 مايو/أيار تعتبر عرقلة لسير العدالة، وهي جنحة خطيرة يمكن أن تقوض رئاسته.