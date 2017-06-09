ترمب: قطر لديها تاريخ بتمويل الإرهاب على مستوى عال جداً

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن "قطر لديها تاريخ في تمويل الإرهاب على مستوى عالٍ جداً، واتفقتُ مع القادة العسكريين والمسؤولين على ضرورة أن توقف #قطر تمويل الإرهاب والآن الوقت قد حان لدعوة قطر لوقف دعم الإرهاب".

ودعا #ترمب قطر الجمعة، إلى وقف تمويل جماعات ترتكب أعمالاً إرهابية كما طلب من قطر أن تكون من بين الدول المسؤولة وبذل المزيد بسرعة لمكافحة الإرهاب.

وقال في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، إنه "لا يمكن لأي بلد متحضر أن يقبل بهذا العنف أو يسمح لهذا الفكر الخبيث أن ينتشر على شواطئه"، مضيفاً أنه يأمل أن تكون قمة الرياض بداية النهاية لتمويل الإرهاب وهزيمته كما شكر #السعودية والملك سلمان على القمة التاريخية الاستثنائية.

وكان بيان أعلنته كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين الجمعة قد كشف عن قائمة تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها والتي تمولها وتدعمها دولة قطر بالمال والسلاح.

وأكد البيان المشترك للدول الأربع أن القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.