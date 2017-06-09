ترمب: شهادة كومي تثبت أن "لا تواطؤ ولا إعاقة" للعدالة

اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الجمعة، أن الشهادة التي أدلى بها المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية "أف بي آي" جيمس كومي تثبت أن "ما من تواطؤ ولا إعاقة" للعدالة من جانبه في التحقيق الفيدرالي الجاري بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية.

وقال #ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "ما من تواطؤ ولا إعاقة" للعدالة، متهماً #كومي بأنه "سرّب" معلومات سرية، بعدما اعترف الأخير في شهادته أمام مجلس الشيوخ الخميس بأنه سرّب بشكل غير مباشر إلى الصحافة مذكرة كتبها عن تفاصيل محادثاته مع الرئيس.

كما اتهم ترمب المدير السابق للأف بي آي بالكذب، وقال "بعض الأشياء التي قالها غير صحيحة بكل بساطة".