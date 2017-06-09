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ترمب يتهم كومي بتسريب المعلومات بعد الإدلاء بشهادته

المصدر: العربية.نت، وكالات
الرئيس دونالد ترمب
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اتهم الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق #جيمس_كومي بتسريب المعلومات بعد يوم من إدلاء الأخير بشهادته أمام #الكونغرس، حيث قال كومي إن ترمب ليس موضع تحقيق في قضية #التدخل_الروسي في #الانتخابات_الأميركية.

وفي أول تعليقات بعد جلسة لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، أمس الخميس، قال ترمب في تغريدة: "رغم البيانات الزائفة والأكاذيب الكثيرة والتبريرات الكاملة الشاملة.. كومي مسرب!".

وكان كومي أقر خلال شهادته بأنه طلب من أحد أصدقائه تسريب مذكرات تتضمن تفاصيل لقاءاته مع ترمب لأحد الصحافيين.

كلمات دالّة

#دونالد ترمب, #جيمس كومي, #الكونغرس, #التدخل الروسي, #الانتخابات الأميركية

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