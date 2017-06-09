ترمب يتهم كومي بتسريب المعلومات بعد الإدلاء بشهادته

اتهم الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق #جيمس_كومي بتسريب المعلومات بعد يوم من إدلاء الأخير بشهادته أمام #الكونغرس، حيث قال كومي إن ترمب ليس موضع تحقيق في قضية #التدخل_الروسي في #الانتخابات_الأميركية.

وفي أول تعليقات بعد جلسة لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، أمس الخميس، قال ترمب في تغريدة: "رغم البيانات الزائفة والأكاذيب الكثيرة والتبريرات الكاملة الشاملة.. كومي مسرب!".

وكان كومي أقر خلال شهادته بأنه طلب من أحد أصدقائه تسريب مذكرات تتضمن تفاصيل لقاءاته مع ترمب لأحد الصحافيين.