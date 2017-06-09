ترمب يجري اتصالاً بالسيسي بشأن الأزمة مع قطر

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن الرئيس #دونالد_ترمب تحدث هاتفياً مع الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي، اليوم الجمعة، لبحث الأزمة مع #قطر وضرورة وحدة الخليج.

يأتي ذلك بعد ساعات من إصدار بيان سعودي إماراتي مصري بحريني يشمل قائمة تصنف عدداً من الأفراد والكيانات المدعومة من #الدوحة ضمن التنظيمات الإرهابية.

كان ذلك رابع اتصال هاتفي يجريه ترمب مع زعيم في المنطقة منذ أن أعلنت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع العلاقات مع قطر، يوم الاثنين، متهمة إياها بدعم وتمويل جماعات إرهابية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن ترمب أكد رغبته في الحفاظ على وحدة الخليج لكنه أوضح أنه ينبغي لقطر أن تحسن من سلوكها.

من جانبها، ذكرت الرئاسة المصرية أنه تم خلال الاتصال بحث آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، حيث أشاد السيسي بمشاركة الرئيس ترمب الفعالة في #قمة_الرياض في مايو الماضي وما أسفرت عنه من تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب على المستويات كافة.

كما أكد الرئيسان خلال الاتصال ضرورة مواصلة التصدي الحاسم للإرهاب، وأهمية الوقوف معاً كجبهة واحدة قوية ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة والمسلحة والدول التي تقوم بتمويل الإرهاب ودعمه سواء مادياً أو معنوياً، مؤكدين أنه من غير المقبول استمرار سياسة التدخل في الشؤون الداخلية للدول عن طريق دعم جماعات الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة.

كما أكد الرئيسان عزم مصر والولايات المتحدة مواصلة التنسيق والتشاور على أعلى المستويات لضمان دفع جهود استعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقضاء على الإرهاب على نحو نهائي.