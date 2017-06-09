واشنطن: قطر لديها تاريخ في دعم الإرهاب وعليها تغيير ذلك

قال وزير الخارجية الأميركي #ريكس_تيليرسون، اليوم الجمعة، إن واشنطن تؤكد دعمها لجهود هزيمة #الإرهاب، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية الأميركي من واشنطن.

وقال تيليرسون إن #قطر لديها تاريخ في دعم الجماعات المتطرفة وعليها تغيير ذلك، مشيراً إلى أن واشنطن ستدعم #جهود_الوساطة التي تقوم بها دولة الكويت.

ودعا تيليرسون للهدوء والحوار لحل الأزمة مع قطر، مشيراً إلى أن الدوحة حققت تقدماً في الحد من تمويل الإرهاب لكن عليها فعل المزيد.

يأتي ذلك بعد ساعات من إصدار بيان سعودي إماراتي مصري بحريني يشمل قائمة تصنف عدداً من الأفراد والكيانات المدعومة من #الدوحة ضمن التنظيمات الإرهابية.

وكانت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين قد أعلنت قطع العلاقات مع قطر، مطلع هذا الأسبوع، وتبع ذلك خطوات مماثلة لدول عربية وإسلامية وإفريقية، شملت قطع العلاقات وتخفيض التمثيل الدبلوماسي.