الاستماع لوزير العدل الأميركي بقضية الاتصالات مع روسيا

يدلي #وزير_العدل_الأميركي جيف سيشنز بشهادته، الثلاثاء، أمام لجنة الاستخبارات في #مجلس_الشيوخ التي ستستجوبه حول لقاءاته مع مسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية عام 2016.

و #سيشنز الذي كان عضوا في مجلس الشيوخ طوال سنوات قبل أن يعينه الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في منصب وزير العدل، أعلن السبت في رسالة عن قراره الإدلاء بشهادته مشيرا إلى تصريحات المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) السابق جيمس #كومي الذي تحدث أمام اللجنة نفسها الخميس.

وقال سيشنز "في ضوء التقارير المتعلقة بالشهادة الأخيرة التي أدلى بها كومي أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، من المهم أن تسنح لي فرصة التحدث عن هذه القضايا".

وأضاف أن هذه اللجنة "هي أنسب منبر لمثل هذه القضايا بينما تجري تحقيقا ويمكنها الحصول على معلومات سرية ودقيقة".

وكان يفترض أن يدلي سيشنز بإفادته أمام لجنة توزيع الميزانية في مجلس الشيوخ بشأن قضايا مرتبطة بالموازنة. لكن بعدما صرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أنهم ينوون استجوابه في إطار علاقات محتملة له مع مسؤولين روس، قرر الإدلاء بإفادته أمام لجنة الاستخبارات.

وكان وزير العدل جيف سيشنز المقرب من ترمب تنحى في آذار/مارس 2017 عن التحقيق حول التدخلات الروسية في حملة الانتخابات الرئاسية للعام 2016، بعد أن اعترف بأنه التقى السفير الروسي مرتين العام الماضي.

وعهدت وزارة العدل إلى مدعٍّ خاص هو روبرت مولر التحقيق في شأن التدخل الروسي من أجل ضمان نزاهة التحقيق. ومولر مدير سابق لاف بي آي.

وأكد كومي الذي أقاله ترمب في التاسع من ايار/مايو، خلال الأسبوع الجاري تحت القسم أن الرئيس طلب منه التخلي عن شق في التحقيق حول تدخلات روسية محتملة تتعلق بالجنرال مايكل فلين مستشار الرئيس السابق لشؤون الأمن القومي.

ونفى ترمب أن يكون طلب من كومي ذلك، وأكد أنه مستعد للإدلاء بشهادته تحت القسم.