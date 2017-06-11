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ترمب لمدير الـ "أف بي آي" السابق: أنت جبان

المصدر: واشنطن – فرانس برس
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي
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اتهم الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الأحد، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي #أف_بي_آي بأنه "جبان" بعدما سرب للصحافة مضمون اجتماعات خاصة عقداها، كاشفا أن ترمب طلب منه التخلي عن #التحقيق في #قضية #التدخل_الروسي.

وكتب ترمب على تويتر "أعتقد أن تسريبات جيمس #كومي ستكون لها أهمية أكبر بكثير مما اعتقد البعض. إنها غير قانونية تماما؟ و(تعكس) "جبنا" كبيرا".

وكان ترمب اتهم كومي الجمعة بالكذب وذلك غداة جلسة استماع في مجلس الشيوخ للمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي الذي كان الرئيس الأميركي أقاله في شكل مفاجئ في 9 أيار/مايو.

وأكد كومي أثناء الجلسة تحت القسم، أن ترمب طلب منه التخلي عن الجانب المخصص في التحقيق لتدخلات محتملة روسية تشمل الجنرال مايكل فلين المستشار السابق للرئيس للأمن القومي.

وأقر كومي أثناء الجلسة بأنه سرب للصحافة عبر صديق في أيار/مايو، ملاحظات دوّن فيها بعض لقاءاته على انفراد مع ترمب.

واستند المحامي الشخصي لترمب إلى هذه النقطة لتهديد كومي بملاحقته قضائيا.

كلمات دالّة

#ترمب, #أف بي آي, #التحقيق, #قضية, #التدخل الروسي, #كومي

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