ترمب لم يناقش زيارته لبريطانيا مع ماي

أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب لم يناقش مسألة زيارته لبريطانيا مع رئيسة الوزراء تيريزا #ماي في آخر اتصال هاتفي بينهما، فيما نفى مسؤولون أميركيون وبريطانيون أي تغيير في خطط الزيارة.

ووجهت #بريطانيا دعوة لترمب للقيام بزيارة دولة، حدد موعدها مبدئيا في الخريف المقبل، لكن لم يتم وضع موعد محدد لها، في وقت تشهد لندن زلزالا سياسيا على وقع خسارة ماي للغالبية المطلقة في البرلمان.

وهناك مخاوف أن تستقبل تظاهرات كبيرة مناهضة لترمب.

وحتى قبل انتقاده رئيس بلدية #لندن صادق خان بسبب طريقة تعامله مع الاعتداء الذي شهده #جسر_لندن مطلع الشهر الجاري، كان ترمب شخصية غير محبوبة في #بريطانيا.

وشككت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأحد، بإمكانية حدوث هذه الزيارة، موضحة أن ترمب أبلغ ماي في اتصال هاتفي في الأسابيع الأخيرة أنه لا يود المضي قدما في القيام بزيارة دولة إذا ما لم يكن الشعب البريطاني مرحبا بها.

وقال مسؤولون في #البيت_الأبيض إن محادثات قليلة عن الزيارة تمت في الأسابيع الأخيرة، مشيرين إلى أن الزيارة لا تزال على جدول أعمال ترمب.

ومن المتوقع أن يزور ترمب #بولندا وألمانيا الشهر المقبل، كما أعطى موافقته على حضور اجتماعي قمة في #الفلبين وفيتنام.

كما تجرى مباحثات لتنظيم زيارة له لليابان وربما كوريا الجنوبية أيضا.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب، إن الأخير وماي لم يناقشا مسألة الزيارة حين تحدثا عبر الهاتف الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنهما تناولا الأمر في مكالمات سابقة.

وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن الدعوة لا تزال قائمة دون أن يعطي وقتا محددا لها. وقال "لن نعلق على تكهنات بخصوص مضمون محادثة هاتفية خاصة. الملكة دعت الرئيس ترمب لزيارة بريطانيا ولا يوجد أي تغيير في هذه الخطط".