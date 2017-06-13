الجيش الأميركي: أزمة قطر لا تؤثر على عملياتنا ضد "داعش"

قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، اليوم الثلاثاء، إن الخلاف بين #قطر ودول عربية أخرى لا يؤثر على العمليات العسكرية الأميركية.

وأضاف الجنرال، جوزيف دانفورد، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "نتابع ذلك عن كثب، لكننا نحصل على تعاون جيد من جميع الأطراف للتأكد من أن بمقدورنا مواصلة التنقل بحرية من وإلى قطر".

كانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قالت الأسبوع الماضي عقب فرض #السعودية وحلفائها مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر إن العمليات العسكرية الأميركية ضد #داعش لم تتأثر، لكن ذلك "يعرقل" قدرتها على التخطيط للعمليات على الأمد الطويل.