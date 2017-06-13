الكونغرس يعدّ لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

يبدو #الكونغرس_الأميركي مصمماً على معاقبة #روسيا المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لسنة 2016، مع طرح مشروع جديد لفرض #عقوبات يمنع الرئيس دونالد #ترمب من رفع الضغط عن موسكو بمفرده.

يشار إلى أن قانون العقوبات الجديد، الذي أعده أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ وكشف عنه الاثنين، يجعل موافقة الكونغرس ملزمة على أي قرار قد يتخذه الرئيس بتعليق أو تخفيف العقوبات على روسيا.

ويجمع القانون كل العقوبات التي أصدرها باراك #أوباما بمراسيم، ولاسيما التي فرضت على قطاع الطاقة الروسي، ويفرض عقوبات جديدة على شخصيات روسية يعتبرها "فاسدة" أو "ضالعة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" أو أنها تزود النظام السوري بأسلحة أو متورطة في هجمات معلوماتية.

ويشكل التدخل في أوكرانيا والأزمة السورية بعض الدوافع وراء العقوبات، بالإضافة إلى حملة القرصنة المعلوماتية التي اتهمت أوساط أميركية روسيا بتنظيمها في 2016.

وتضاف هذه العقوبات إلى قانون تجري مناقشته وفرص إقراره شبه مضمونة بهدف تشديد العقوبات على #إيران لاتهامها بدعم "أعمال إرهابية دولية".

كما ستنظم جلسة تصويت إجرائية، الأربعاء، على العقوبات ضد روسيا على أن يتم إقرارها بصورة نهائية لاحقاً، ثم يصوت مجلس النواب عليها.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية، تشاك شومر، إن هذه العقوبات الإضافية "ستوجه رسالة قوية إلى روسيا وإلى كل بلد يسعى إلى التدخل في انتخاباتنا بأنه سيتحمل العواقب".