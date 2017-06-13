ترمب يؤكد أن "معاقبة قطر" عمل إيجابي

أكد #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب، الاثنين، أن "معاقبة #قطر" عمل إيجابي، في إشارة إلى قرارات #المقاطعة التي اتخذتها دول عربية وإسلامية ضد الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.

وفي إشارة إلى ضرورة وقف تمويل #الإرهاب، قال الرئيس الأميركي: "ترون ما يجري في قطر".

وقال ترمب إن معركة مكافحة تمويل الإرهاب ستنتهي بالنصر.

وفي وقت سابق، أعرب ترمب في تغريدة على "تويتر" عن دعمه لقرارات مقاطعة قطر بسبب تورطها في تمويل وإيواء إرهابيين.

وكتب على "تويتر": إنه عندما تحدث إلى قادة المنطقة حول ضرورة وقف تمويل الإرهاب، "أشار القادة إلى قطر".

وزار ترمب #السعودية في نهاية مايو/أيار في أولى رحلاته الخارجية منذ تنصيبه رئيسا في 20 يناير/كانون الثاني، والتقى هناك قادة الدول العربية والإسلامية في #قمة احتضنتها العاصمة السعودية #الرياض .