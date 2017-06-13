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تيلرسون: نعمل على استقرار العلاقات مع روسيا

المصدر: واشنطن - رويترز
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون
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أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، الثلاثاء، أن علاقات #الولايات_المتحدة مع #روسيا في أدنى مستوى لها على الإطلاق وأن الإدارة الأميركية تهدف إلى إضفاء الاستقرار على هذه العلاقات.

وسئل تيلرسون، خلال جلسة في الكونغرس عن مشروع قانون بفرض عقوبات على #روسيا قيد الدراسة في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع: "لدينا قدر كبير من القضايا الصعبة مع الروس.. علاقتنا في أدنى مستوى لها على الإطلاق، وهي تتدهور بشكل أكبر. هدفنا إضفاء الاستقرار عليها".

وقال: "نعمل في مجالين بشكل خاص لمعرفة ما إذا كان بوسعنا التأكد من وجود أساس لإعادة إقامة نوع ما من العلاقة العملية مع الحكومة الروسية تكون في مصلحتنا. هناك جهود تُبذل في سوريا بالتحديد".

كلمات دالّة

#تيلرسون, #الولايات المتحدة, #روسيا, #عقوبات, #علاقات, #مجلس الشيوخ, #الكونغرس

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