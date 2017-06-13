ماتيس: لا دلالة على رغبة روسيا بعلاقات إيجابية معنا

اعتبر وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، الاثنين، أنه لا توجد دلائل على أن #روسيا ترغب في إقامة علاقات إيجابية مع #الولايات_المتحدة، مضيفاً أنها اختارت أن تكون "منافسا استراتيجيا".

وأبلغ ماتيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي: "في هذا الوقت.. لا أرى أي دلالة على أن السيد بوتين (الرئيس الروسي) يرغب في علاقة إيجابية معنا. وهذا لا يعني أننا لا نستطيع تحقيق ذلك في وقت نتطلع فيه إلى موقف مشترك".

وأضاف: "ولكن في هذه المرحلة فقد اختار أن يكون منافسا استراتيجيا معنا، وعلينا التعامل مع ذلك الأمر مثلما نراه".

من جهته، قال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، إن الولايات المتحدة تربطها علاقة خصومة مع روسيا.

في سياق آخر، أكد #ماتيس أن البرامج النووية والصاروخية المتقدمة لكوريا الشمالية تمثل الخطر "الأكثر إلحاحا" على الأمن القومي، وإن الوسائل المستخدمة لإطلاقها زادت من حيث السرعة والمدى.

وأضاف ماتيس في بيان مكتوب للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: "برنامج الأسلحة النووية للنظام (الكوري الشمالي) يمثل خطرا واضحا وقائما على الجميع، والأعمال الاستفزازية للنظام، وهي غير قانونية بشكل واضح بموجب القانون الدولي لم تخف رغم إدانة الأمم المتحدة لها والعقوبات التي فرضتها".

وجاء في البيان: "التهديد الخطير والأكثر إلحاحا على السلام والأمن هو #كوريا_الشمالية.. سعي كوريا الشمالية المتواصل للحصول على أسلحة نووية والوسائل المتاحة لإطلاقها زاد من حيث الوتيرة والنطاق".

وحذر ماتيس في شهادة أمام اللجنة من الخسائر المحتملة في حالة نشوب صراع مع كوريا الشمالية.

وتابع: "ستكون حربا لم نشهد لها مثيلا منذ عام 1953، وسيكون علينا التعامل معها بأي مستوى من القوى اللازمة. ستكون حربا خطيرة للغاية".

في سياق آخر، كشف ماتيس أنه سيطرح على الرئيس دونالد ترمب خيارات بشأن #أفغانستان "قريبا جدا". وأضاف أن الاستراتيجية المزمعة ستأخذ بعدا إقليميا بدلا من التركيز على أفغانستان وحدها.

وأوضح ماتيس أن طلب الجنرال جون نيكولسون، قائد القوات الأميركية والدولية في أفغانستان، للحصول على قوات إضافية سيتألف في الأغلب من قوات تقوم بالتدريب وتقدم المشورة والمساعدة للقوات الأفغانية.

وقال ماتيس: "إنه تغيير جوهري بالنسبة للكيفية التي نقدم بها ما أصفه بهيمنتنا الحقيقية فيما يتعلق بالدعم الجوي".

وفي نفس الجلسة، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد، إنه عرض على ماتيس وترمب "بعض الخيارات التي يمكن بحثها" من أجل المساعدة في تحسين الوضع في أفغانستان.