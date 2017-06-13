ماكين: قطر تمول منظمات إرهابية تقتل جنوداً أميركيين

شن السيناتور الجمهوري، جون #ماكين، خلال جلسة استماع في #الكونغرس لوزير الدفاع الأميركي، جميس ماتيس، هجوماً لاذعاً على #قطر، مشيراً إلى أن الكثير سيظهر في المستقبل بشأن الأسباب التي أثارت الأزمة مع الدوحة.

واتهم ماكين قطر بمحاولة اللعب في معسكرين منذ فترةٍ من الزمن، لافتاً إلى أن على الدوحة تغيير سلوكها.

كما أكد أنه لا يمكن السماح لقطر بالاستمرار بتمويل منظمات إرهابية تقتل جنوداً أميركيين، داعياً الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، لإرسال وزير الدفاع إلى الدوحة بهدف التأكيد على هذه النقاط.

وأخيراً، كشف بيان أعلنته كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين عن قائمة تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها والتي تمولها وتدعمها دولة قطر بالمال والسلاح.

كما أكد البيان المشترك للدول الأربع أن القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.

وكانت عدة دول أبرزها السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت #قطع_العلاقات_مع_قطر، في وقت سابق لأسباب مرتبطة بمواقف وتصرفات الدوحة، من دعمها لجماعات متطرفة عدة (من الإخوان إلى الحوثيين، مروراً بالقاعدة وداعش)، وتأييدها لإيران في مواجهة دول الخليج، بالإضافة لعملها على زعزعة أمن هذه الدول وتحريض بعض المواطنين على حكوماتهم، كما في البحرين.