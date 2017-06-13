هل يقيل ترمب المحقق الخاص بقضية الاتصالات مع روسيا؟

ذكر صديق لدونالد ترمب، الاثنين، أن الرئيس الأميركي ينظر في احتمال إقالة روبرت مولر، المحقق الخاص في قضية الاتصالات مع روسيا خلال حملة #الانتخابات الرئاسية الأخيرة والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وتأتي هذه التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس مجموعة "نيوماكس ميديا" كريستوفر رودي، الاثنين، عشية الشهادة التي سيدلي بها وزير العدل جيف سيشنز أمام لجنة الاستخبارات في #مجلس_الشيوخ بشأن القضية نفسها.

كما تأتي بعد أيام على إفادة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي الذي قال أمام اللجنة نفسها إن #ترمب حاول التدخل في هذا التحقيق.

وقال رودي رداً على سؤال حول ما إذا كان ترمب سيسمح لمولر بمواصلة التحقيق في القضية "أعتقد أنه ينظر ربما في إنهاء دور المحقق الخاص. أعتقد أنه يفكر في هذا الخيار".

وأضاف "شخصياً أعتقد أن ذلك سيكون خطأ فادحا".

وذكر مسؤول في #البيت_الأبيض أن رودي "يتحدث باسمه وليس باسم" إدارة ترمب.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر قريب من ترمب أن الرئيس الأميركي "تلقى نصائح من عدد من المقربين منه" بعدم إقالة مولر الذي كان مديراً للأف بي آي من 2001 إلى 2013.

وقال آدم شيف كبير #الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب "إذا أقال الرئيس بوب مولر فإن الكونغرس سيعيد تشكيل لجنة مستقلة فوراً ويعين بوب مولر على رأسها. لا تهدر وقتنا".