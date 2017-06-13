وزير الدفاع الأميركي "مصدوم" مما فعله التقشف بالجيش

أعرب #وزير_الدفاع الأميركي #جيم_ماتيس الاثنين عن "صدمته" إزاء المستوى المتدني للجاهزية القتالية للجيش الأميركي والناجم كما قال عن سنوات عديدة من #التقشف.

وقال ماتيس أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب: "لقد تقاعدت من الخدمة العسكرية بعد ثلاثة أشهر من دخول التقشف حيز التنفيذ".

وأضاف: "بعد أربع سنوات عدت إلى الوزارة (البنتاغون) وصدمت بما رأيته بشأن جاهزيتنا القتالية"، مؤكدا أن "ما من عدو في الميدان ألحق ضررا بجاهزية جيشنا كما فعل التقشف".

وكشف وزير الدفاع أنه سيطرح على الرئيس #دونالد_ترمب خيارات بشأن أفغانستان "قريبا جدا"، موضحا أن الاستراتيجية المزمعة ستأخذ بعدا إقليميا بدلا من التركيز على أفغانستان وحدها.

وقال ماتيس أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: "نأخذ بعدا إقليميا تجاه هذه (المسألة)، وسنطرح ذلك على الرئيس لاتخاذ قرار قريبا جدا".

وتقوم إدارة ترمب بمراجعة حول أفغانستان تدور حول إرسال ما بين 3000 و5000 من القوات الأميركية وقوات التحالف إلى أفغانستان.