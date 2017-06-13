وزير عدل أميركا: لا علم لي بتواطؤ بين فريق ترمب وروسيا

أعلن وزير العدل الأميركي جيف #سيشنز الثلاثاء قبيل بدء جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ أن "لا علم له" بوجود تواطؤ بين فريق الحملة الانتخابية لدونالد #ترمب والحكومة الروسية.

وقال الوزير الأميركي: "كل كلام عن أنني قد أكون تواطأت، أو أنني كنت على علم بوجود اتفاق مع الحكومة الروسية موجه ضد بلادي هو كذب مقيت".

وأعرب سيشنز عن "ثقته" بروبرت #مولر الذي عين مدعيا خاصا مكلفا التحقيق بتدخل روسي محتمل خلال #الانتخابات_الرئاسية _الأميركية الأخيرة، وباحتمال حصول تواطؤ بين موسكو وعاملين في فريق حملة ترمب.

وأوضح الوزير أنه سيكون "من غير المناسب" من جهته أن يتدخل في هذا التحقيق، بعد ان كان نأى بنفسه عنه بسبب اتصالاته العام الماضي بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة. وتجري جلسة الاستماع أمام أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ.