3 قتلى بينهم المنفذ بإطلاق نار في سان فرانسيسكو

ذكرت وسائل إعلام محلية أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا، الأربعاء، بينهم المسلح المشتبه به الذي أطلق النار عند منشأة لشركة يونايتد بارسيل سيرفيس في مدينة #سان_فرانسيسكو الأميركية.



وأكدت شرطة المدينة على تويتر وقوع إطلاق نار ونصحت الناس بالابتعاد عن المنطقة.



وقالت وسائل إعلام محلية إن المشتبه به نقل إلى المستشفى تحت حراسة #الشرطة، قبل أن يفارق الحياة.



وذكر المتحدث برينت أندرو أن الضحايا نقلوا إلى مستشفى بريسيلا تشان ومارك زوكربرغ العامة في سان فرانسيسكو.



وقالت قنوات تلفزيون محلية على تويتر، نقلاً عن السلطات، إن إطلاق النار وقع في منطقة قرب منشأة لشركة يونايتد.