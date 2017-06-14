ابن ترمب: كيري يقاتل من أجل إيران... ألا تكفي النقود؟

غرد دونالد جونيور #ترمب نجل الرئيس الأميركي في حسابه على تويتر منتقدا وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري بسبب لقائه اليوم بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة النرويجية أوسلو.

وجاء في تغريدة #نجل_الرئيس_الأميركي: "أتصور أنه لا يزال يقاتل من أجل إيران. ألا تكفي صناديق النقود في المرة السابقة؟".

وكان وزير الخارجية الأميركي السابق حضر منتدى #أوسلو الذي جمع أيضا كلا من وزير الخارجية الإيراني ومنسقة السياسة الخارجية الأوروبية #موغريني ووزير الخارجية النرويجي بورغه برنده ووزير الخارجية الإندونيسي رتنو مرسودي حسب ما ذكرت وكالة إيسنا الإيرانية.

I guess he's still fighting for Iran. Weren't the pallets of cash the last time enough? #maga https://t.co/Xoc1tOIk0Z — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 14, 2017

أما إشارة دونالد جونيور ترمب إلى صناديق النقود تعود لإرسال إدارة أوباما 400 مليون دولار نقدا إلى إيران من أصل مليار و700 مليون دولار مجمدة في أميركا منذ عهد الشاه، حيث كان آخر ملك إيراني دفعها لشراء أسلحة، وعاد المبلغ إلى #إيران بواسطة صناديق خشبية محمولة في طائرة في يناير 2016.

وكانت جريدة وال ستريت جورنال الأميركية ذكرت حينها أن طائرة محملة بصناديق معبئة بـ400 مليون دولار نقدا نقلتها من أميركا إلى إيران وبالتزامن مع ذلك أطلقت طهران سراح 4 سجناء أميركيين من السجون الإيرانية.

وكان جون كيري، وزير الخارجية الأميركي في إدارة أوباما، بذل جهودا حثيثة لإبرام الاتفاق النووي مع إيران والذي وصفه الرئيس الأميركي ترمب بـ"أسوأ اتفاق توقعه الولايات المتحدة الأميركية".