البيت الأبيض: ترمب لا ينوي إقالة المحقق روبرت مولر

قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن من حق الرئيس دونالد ترمب إقالة المستشار الخاص #روبرت_مولر الذي يحقق في مزاعم عن تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016 واحتمال وجود علاقات لها مع حملة #ترمب لكنه لا ينوي القيام بذلك.

وكان كريستوفر رودي صديق ترمب والرئيس التنفيذي لمجموعة نيوزماكس الإعلامية قال لمحطة (بي.بي.إس) يوم الاثنين إن ترمب يبحث إقالة مولر.

وعندما سئلت عما إذا كان ترمب يفكر في هذه الخطوة قالت #ساندرز "في حين أن له الحق... فإنه لا ينوي القيام بذلك". وكانت تتحدث إلى الصحفيين في الوقت الذي عاد فيه ترمب إلى واشنطن من اجتماع في ويسكونسن.