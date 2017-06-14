ترمب: منفذ إطلاق النار في فرجينيا قُتل برصاص الأمن

أعلن الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، مقتل المسلح الذي أطلق النار في وقت سابق، اليوم الأربعاء، على نائب جمهوري، مشيراً إلى أن "منفذ إطلاق النار في فرجينيا قتل برصاص الأمن".

وقد أعلنت الشرطة عن هوية منفذ الهجوم، ويدعى جيمس هودكنسون (عمره 66 عاماً) من ولاية إيلينوي.

وصرح ترمب في كلمة للأميركيين: "كان يمكن أن يفقد الكثيرون أرواحهم لولا التحرك البطولي لاثنين من ضباط الشرطة، الذين تغلبوا على المسلح رغم إصابتهما بجروح خلال الهجوم الوحشي جداً".

وفي وقت سابق، عبر الرئيس الأميركي عن "حزنه الشديد"، إثر إطلاق النار الذي أوقع جرحى، بينهم رئيس كتلة نواب الحزب الجمهوري في مجلس النواب، الأربعاء قرب #واشنطن.

وقال ترمب في بيان: "أحزنتنا جداً المأساة. مواساتنا وصلواتنا نوجهها إلى أعضاء الكونغرس وفرقهم وشرطة الكابيتول و(فرق) الإسعافات الأولية إضافة إلى كل المتضررين".

وأفادت شرطة فرجينيا بتوقيف مشتبه به على خلفية #إطلاق_النار.

وأوضح عضو بمجلس النواب الأميركي أن المهاجم استخدم بندقية نصف آلية وأطلق منها بين 50 إلى 100 رصاصة في ملعب للبيسبول في الولاية الأميركية.