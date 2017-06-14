ترمب يمنح البنتاغون صلاحية تحديد عدد الجنود بأفغانستان

أعلن مسؤول أميركي كبير الثلاثاء أن الرئيس دونالد #ترمب منح البنتاغون صلاحية تحديد عديد القوات الأميركية في أفغانستان، في خطوة قد تؤدي لنشر آلاف الجنود الإضافيين في هذا البلد.

وقال المسؤول مشترطا عدم نشر اسمه إن وزير الدفاع جيم #ماتيس باتت لديه صلاحية تحديد عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان، مشددا في الوقت نفسه على ان الوزير لم يتخذ حتى الساعة اي قرار بشأن عدد الجنود الاميركيين اللازمين في هذا البلد.

ومنذ أشهر عديدة يطالب الجنرالات الأميركيون في أفغانستان بإرسال آلاف الجنود الاميركيين الاضافيين الى هذا البلد حيث ينتشر حاليا 8400 جندي اميركي.

وبحسب الأرقام التي يتم تداولها حاليا في واشنطن فإن الولايات المتحدة قد ترسل الى أفغانستان ما بين ثلاثة آلاف الى خمسة آلاف جندي إضافي.

وكان ماتيس حذر الثلاثاء من أن حركة طالبان تحرز تقدما في أفغانستان بينما لا تحقق الولايات المتحدة في المقابل نصرا في هذا البلد.

وقال ماتيس أمام لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ إن "طالبان حصلت على سنة جيدة العام الماضي وهي تسعى لأن تكون هذه السنة جيدة بالنسبة إليها". وأضاف "في الوقت الراهن، أعتقد أن العدو يتقدم".

والنزاع في أفغانستان هو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة إذ أن قوات حلف شمال الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة تخوض حربا في هذا البلد منذ 2001 بعد الإطاحة بنظام #طالبان.