196 ديمقراطياً في الكونغرس الأميركي يقاضون ترمب

رفع 196 عضواً ديمقراطياً في #الكونغرس الأميركي، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية بحق الرئيس #دونالد_ترمب بتهمة استغلال منصبه الرئاسي لجمع مكاسب مادية من الخارج.

وقدم الدعوى 30 سيناتوراً و166 نائباً جميعهم ديمقراطيون، وهي الثانية من نوعها التي ترفع هذا الأسبوع ضد ترمب، بعد دعوى مشتركة قدمتها ولاية ماريلاند والعاصمة #واشنطن الاثنين اتهمته بقبول دفعات مالية من حكومات أجنبية من خلال إمبراطوريته العقارية.

وتستند هذه التحركات القضائية إلى "بند المكافآت" في #الدستور_الأميركي الذي يحظر على أي شخص يتولى منصباً رسمياً "أن يقبل، بلا موافقة الكونغرس، أي هدية أو مكافأة أو منصب أو لقب من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية".

ويتهم رافعو الدعوى ترمب بتضارب مصالح دائم لامتناعه عن أخذ مسافة كافية من أعماله التي يديرها أبناؤه.

وأشاروا على سبيل المثال إلى تفضيل الوفود الأجنبية النزول في فندق ترمب الدولي في واشنطن وقرار حكومات أجنبية شراء وإيجار عقارات بنتها مجموعة ترمب وكذلك تسجيل السلطات الصينية علامات تجارية عائدة إلى ترمب.

كما ذكر أعضاء الكونغرس الـ196 في الشكوى أن "بند المكافآت الخارجية" أُقر" لضمان عدم إفساد قادة أمتنا نتيجة نفوذ أجنبي وألا يضعوا مصالحهم المالية فوق المصلحة الوطنية".

وانقسم الخبراء القانونيون بشأن فرص نجاح الدعويين المرفوعتين هذا الأسبوع، نظراً إلى ندرة الدعاوى المستندة الى "بند المكافآت" في السوابق القضائية الأميركية.

لكنهما قد تفتحان، في حال قبولهما، معركة قضائية طويلة ينوي محامو أعضاء الكونغرس والكتل الديمقراطية خلالها المطالبة بالكشوفات الضريبية لترمب، التي لطالما رفض الرئيس نشرها علناً.

في يناير/كانون الثاني كلف ترمب بعد تنصيبه أبناءه تولي الإدارة اليومية لأعماله لكنه احتفظ بحصصه كافة في منظمة ترمب.