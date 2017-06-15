قاعدة جوية أميركية في كاليفورنيا ترفع حالة التأهب

رفعت قاعدة ترافيس الجوية في كاليفورنيا حالة التأهب الأمني وقالت إنه تبين عدم صحة بلاغ عن إطلاق رصاص.

وكانت القاعدة قد طلبت من هم بالقاعدة بالاحتماء في مواقع داخل المكان وعدم الخروج خلال "حدث أمني واقعي".

وجاء في منشور على صفحة القاعدة على فيسبوك "تتعامل قاعدة ترافيس الجوية حاليا مع واقعة أمنية حقيقية. سننشر المزيد من التفاصيل حينما يكون ذلك متاحا. ننصح الناس بالابتعاد عن القاعدة حتى يتسنى للمتعاملين مع حالة الطوارئ التعامل مع الأمر".

ونصح المسؤولون في منشور على حساب القاعدة الجوية الرسمي على تويتر من هم بالداخل بإحكام إغلاق الأبواب والنوافذ وانتظار المزيد من المعلومات.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا، الأربعاء، بينهم المسلح المشتبه به الذي أطلق النار عند منشأة لشركة يونايتد بارسيل سيرفيس في مدينة #سان_فرانسيسكو الأميركية.

وأكدت شرطة المدينة على تويتر وقوع إطلاق نار ونصحت الناس بالابتعاد عن المنطقة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المشتبه به نقل إلى المستشفى تحت حراسة #الشرطة، قبل أن يفارق الحياة.

وذكر المتحدث برينت أندرو أن الضحايا نقلوا إلى مستشفى بريسيلا تشان ومارك زوكربرغ العامة في سان فرانسيسكو.

وقالت قنوات تلفزيون محلية على تويتر، نقلاً عن السلطات، إن إطلاق النار وقع في منطقة قرب منشأة لشركة يونايتد.