ترمب مغردا: لا يوجد دليل على تواطئي مع الروس

قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ، اليوم الجمعة، إنه بعد شهور من #التحقيقات بشأن #تواطؤ محتمل بين حملته و #روسيا في #انتخابات 2016 الرئاسية "فلم يتمكن أحد من تقديم أي دليل".

وأضاف في تغريدة "بعد سبعة أشهر من التحقيقات وجلسات الاستماع بشأن تواطئي مع الروس فلم يتمكن أحد من تقديم أي دليل. أمر حزين".

After 7 months of investigations & committee hearings about my "collusion with the Russians," nobody has been able to show any proof. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٦ يونيو، ٢٠١٧

ونفى ترمب على الدوام أي تواطؤ مع روسيا في حملته الانتخابية التي اتُهمت خلالها موسكو بالقيام بأعمال قرصنة للتأثير على منافسته الديمقراطية #هيلاري_كلينتون.