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ترمب مغردا: لا يوجد دليل على تواطئي مع الروس

المصدر: واشنطن – رويترز
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
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قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ، اليوم الجمعة، إنه بعد شهور من #التحقيقات بشأن #تواطؤ محتمل بين حملته و #روسيا في #انتخابات 2016 الرئاسية "فلم يتمكن أحد من تقديم أي دليل".

وأضاف في تغريدة "بعد سبعة أشهر من التحقيقات وجلسات الاستماع بشأن تواطئي مع الروس فلم يتمكن أحد من تقديم أي دليل. أمر حزين".

ونفى ترمب على الدوام أي تواطؤ مع روسيا في حملته الانتخابية التي اتُهمت خلالها موسكو بالقيام بأعمال قرصنة للتأثير على منافسته الديمقراطية #هيلاري_كلينتون.

كلمات دالّة

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