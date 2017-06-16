نائب ترمب يستعين بمحام في التحقيق حول روسيا والانتخابات

استعان نائب الرئيس الأميركي #مايك_بنس، بمحام شخصي للإجابة عن أسئلة المدعي الخاص #روبرت_مولر الذي يحقق في احتمال وجود تواطؤ بين #روسيا ومقربين من الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب.

وقال مسؤول التواصل في مكتب بنس إن "نائب الرئيس اختار ريشار كولن من مكتب ماغواير وودز لكي يكون مستشاره ويساعده في الإجابة عن طلبات المدعي الخاص".

وأضاف أن "نائب الرئيس يركّز بالكامل على مهمته الهادفة إلى تنفيذ برنامج الرئيس، ويأمل بحل سريع لقضية" التواطؤ المحتمل مع روسيا.

ونفى ترمب على الدوام أي تواطؤ مع روسيا في حملته الانتخابية التي اتُهمت خلالها موسكو بالقيام بأعمال قرصنة للتأثير على منافسته الديمقراطية #هيلاري_كلينتون.