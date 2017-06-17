ترمب وعائلته إلى وجهة جديدة في عطلة نهاية الأسبوع

توجه الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، وعائلته السبت إلى #كامب_ديفيد لقضاء أول #عطلة نهاية أسبوع في هذا المقر الرسمي لرؤساء الولايات المتحدة.

وغادر الرئيس وزوجته #ميلانيا وابنهما بارون على متن المروحية "مارين وان" #البيت_الأبيض صباحاً، متوجهين إلى كامب ديفيد.

ومنذ تنصيبه رئيساً في 20 كانون الثاني/يناير فضل ترمب قضاء عطل نهاية الأسبوع في #واشنطن أو في قصره في مارآلاغو في #فلوريدا.

وشكلت زيارات ترمب وعائلته إلى فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" تحدياً كبيراً لعناصر الأمن المكلفين بحمايته، وتبين أنها مكلفة جدا لدافعي الضرائب الأميركيين.

كما عبر العديد من سكان بالم بيتش عن انزعاجهم، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي تواكب زيارة الرئيس.

في المقابل فإن كامب ديفيد الواقع في منطقة جبلية في ولاية ماريلاند يسهل الوصول إليه وقريب على مسافة عشرين دقيقة بالمروحية. والمكان معزول ومن الأسهل ضمان أمنه.

واستقبل مقر كامب ديفيد عدة قادة أجانب، كما شهد عدة محادثات دبلوماسية دولية.

واشتهر هذا المقر خصوصاً إثر توقيع اتفاقات كامب ديفيد في أيلول/سبتمبر 1978 بوساطة الرئيس، جيمي كارتر، بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل، مناحيم بيغن. وأرست هذه الاتفاقات أسس السلام بين مصر وإسرائيل.