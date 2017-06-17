تيلرسون يلغي مشاركة دولية لمتابعة أزمة قطر

ألغى وزير الخارجية الأميركي #ريكس_تيلرسون مشاركته في اجتماع منظمة الدول الأميركية، بهدف البقاء في واشنطن والتركيز على #أزمة_ الخليج، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية.

وقالت #وزارة_الخارجية في بيان إن "وزير الخارجية يواصل جهوده لخفض التوتر في منطقة #الشرق_الأوسط، من خلال اجتماعات ومناقشات هاتفية مع قادة المنطقة والخليج".

وسيُمثّل نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان الولايات المتحدة في اجتماع #منظمة_الدول_الأميركية الذي يستمر من الاثنين إلى الأربعاء في كانكون بالمكسيك.

وقطعت #السعودية و #الإمارات و #مصر ودول عربية أخرى في الخامس من حزيران/يونيو علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر بتهمة "دعم منظمات متطرفة".

وتقوم #الكويت التي لم تقطع علاقاتها مع الدوحة بوساطة لحل الأزمة بين قطر وجاراتها.