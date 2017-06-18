محامي ترمب: الرئيس ليس رهن تحقيق بتدخل روسي بالانتخابات

قال المحامي الشخصي للرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، اليوم الأحد، إن الرئيس ليس خاضعاً للتحقيقات في تدخل #روسيا المزعوم في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016 في تصريح بدا متناقضاً مع تعليق كتبه ترمب نفسه عبر تويتر الأسبوع الماضي.

وقال جاي سيكولو، أحد أفراد فريق تعاقد معه ترمب للتعامل مع اتهامات بتواطؤ حملته الانتخابية مع موسكو، لبرنامج (واجه الأمة) على محطة (سي.بي.أس) "حقيقة الأمر هي أن الرئيس لم يكن وليس الآن رهن التحقيق.

وأضاف أن الرئيس لم يتلق أي إخطار بأنه سيجري التحقيق معه. وظهوره على سي.بي.أس كان أحد أربعة برامج حوارية أجرت معه مقابلات اليوم الأحد.

وقال ترمب في تغريدة يوم الجمعة "يجري التحقيق معي لعزلي مدير مكتب التحقيقات من قبل الرجل الذي طلب مني عزل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي".

ويحقق #روبرت_مولر المحقق الخاص الذي عينته وزارة العدل لقيادة التحقيق في الملف الروسي فيما إذا كان أي شخص مرتبط بترمب أو بحملته كان له أي تعاملات غير قانونية مع مسؤولين روس أو آخرين لهم صلة بالكرملين.

وقال مسؤول أميركي على إطلاع بالخطوط العريضة للتحقيق وطلب عدم نشر اسمه لرويترز يوم الخميس إن مولر يحقق أيضا فيما إذا كانت أي مخالفات محتملة قد ارتُكبت وحاول ترمب أو آخرون التستر عليها أو عرقلة التحقيق فيها.

ونفى ترمب أي تواطؤ بين حملته وروسيا. ونفى مسؤولون روس التدخل في الانتخابات الأميركية.

ولكن سيكولو قال إن ترمب كان يرد بتغريدته تلك على تقرير لصحيفة واشنطن بوست قال إن المحقق الخاص مولر يبحث ما إذا كان ترمب حاول عرقلة التحقيق بعزله جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي في مايو أيار.