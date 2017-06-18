ترمب يندد بما يتعرض له من "اضطهاد"

دافع الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، الأحد، عن إدارته التي تحاصرها الأزمات في سلسلة من التغريدات، مندداً مرة أخرى بحملة "الاضطهاد" ضده.

وكتب ترمب على حسابه على "تويتر": "فلنجعل #أميركا عظيمة مرة أخرى ذات أداء جيد رغم الإرباك (الناتج من) الاضطهاد".

ويقضي ترمب أول عطلة نهاية أسبوع في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في جبال ولاية ميريلاند غرب البلاد.

وأضاف: "وظائف عديدة جديدة، حماس للأعمال الكبيرة".

وتابع: "بنى تحتية، ونظام رعاية صحية، وتخفيض الضرائب، في الطريق". وأشار ترمب أيضاً إلى اختياره الناجح للقاضي المحافظ نيل غورسيتش في المحكمة العليا.

وتأتي تغريدات، الأحد، بعدما أعلن ترمب غاضباً، الجمعة، أنه يخضع للتحقيق في ملف إقالته المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي #جيمس_كومي، الذي كان جهازه يحقق في شبهات تواطؤ بين فريق حملة ترمب وروسيا.

لكن مصدراً في فريق ترمب القانوني قال إن الرئيس يشير في تغريدته إلى تحقيق نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بعنوان "من الليلة الأخرى"، ولا يؤكد أنه يخضع للتحقيق.

وكانت "واشنطن بوست" ضمن كثير من وسائل الإعلام التي نشرت أن ترمب نفسه خاضع للتحقيق بتهمة عرقلة القضاء.

وثمة شكوك في أن ترمب أقال كومي، لإبعاد مستشار الأمن القومي السابق المقرب من الرئيس #مايكل_فلين من دائرة التحقيق. ونفى ترمب أن يكون حاول التأثير على التحقيقات.