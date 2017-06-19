البيت الأبيض: نحتفظ بحق الدفاع عن النفس في سوريا

قال الجيش الأميركي، اليوم الاثنين، إنه يغير مواقع طائراته فوق #سوريا لضمان سلامة الطواقم الجوية الأميركية، التي تستهدف تنظيم داعش، فيما يتصاعد التوتر، بعد أن أسقطت واشنطن طائرة عسكرية سورية، أمس الأحد.

وقال البيت الأبيض إن قوات التحالف التي تحارب تنظيم داعش في سوريا تحتفظ بحق الدفاع عن النفس، وأضاف أن الولايات المتحدة ستعمل لإبقاء خطوط الاتصالات مفتوحة مع روسيا في ظل توترات جديدة.

وحذرت روسيا الولايات المتحدة اليوم الاثنين من أنها ستتعامل مع أي طائرات تحلق غرب نهر الفرات على أنها أهداف، بعد أن أسقط الجيش الأميركي طائرة قرب الرقة.

وقال المتحدث باسم #البيت_الأبيض، شون سبايسر، للصحافيين في إفادة صحافية "من المهم أن نبقي خطوط الاتصالات مفتوحة لمنع الاشتباك في مجالات محتملة".

كما أكد مسؤول عسكري أميركي أن الاتصالات المهمة مع روسيا في سوريا لا تزال قائمة.

وقال اللفتنانت جنرال داميان بيكارت، المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية، "نتيجة للمواجهات الأخيرة فيما يتعلق بالقوات الموالية للنظام السوري والقوات الروسية اتخذنا إجراءات جريئة لتغيير مواقع الطائرات فوق سوريا لمواصلة استهداف قوات #داعش مع ضمان سلامة طاقمنا الجوي في ضوء التهديدات المعروفة في ساحة المعركة".