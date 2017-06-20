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وفاة أميركي أفرجت عنه كوريا الشمالية.. وترمب: نظام وحشي

المصدر: دبي – العربية.نت
الطالب الأميركي أوتو وارمبيه - فرانس برس
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أعلنت أسرة الطالب الأميركي أوتو وارمبيه الاثنين أن الطالب الذي كان مسجوناً في #كوريا_ الشمالية لمدة 17 شهراً قبل إعادته لبلاده في غيبوبة قبل أقل من أسبوع توفي بمستشفى في سينسيناتي.

وقالت الأسرة في بيان في أعقاب وفاة وارمبير في المركز الطبي بجامعة سينسيناتي "للأسف المعاملة السيئة الوحشية التي لاقاها ابننا على أيدي الكوريين الشماليين حالت دون أن تكون هناك أي نتيجة أخرى سوى النتيجة المحزنة التي وجدناها اليوم".

إلى ذلك، ندد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بـ"النظام الوحشي" لبيونغ يانغ بعد وفاة الطالب الأميركي.

كلمات دالّة

#كوريا, #ترمب

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