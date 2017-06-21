ترمب يهنئ محمد بن سلمان بولاية العهد

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وهنأ الرئيس الأميركي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز باختياره وليا للعهد، وتطلع بأن يسهم اختيار الأمير محمد بن سلمان في ترسيخ الشراكة السعودية الأميركية.

وجرى خلال الاتصال بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، فإن ترمب والأمير محمد بن سلمان اتفقا على محاربة الإرهاب وتمويله وحل النزاع مع قطر.

واتفقا أيضاً على العمل لسلام دائم بين الفلسطينيين وإسرائيل، والعمل على استقرار المنطقة.

وكان #الملك_سلمان بن عبد العزيز أصدر صباح الأربعاء، أمراً ملكياً قضى بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه ولياً للعهد، وتعيين #الأمير_محمد_بن_سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد في #السعودية، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع.