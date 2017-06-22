البيت الأبيض: اجتماع مثمر بين صهر ترمب ونتنياهو

أجرى #جاريد_كوشنر صهر الرئيس الاميركي #دونالد_ترمب وكبير مستشاريه الأربعاء اجتماعا "مثمرا" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي #بنيامين_نتنياهو في القدس، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الذي تجنب الخوض في مضمون المحادثات.

وقالت الرئاسة الأميركية إن كوشنر ونتنياهو جددا التزامهما الدفع قدما "بهدف الرئيس ترمب نحو سلام حقيقي ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وإضافة إلى كوشنر، شارك في الاجتماع مع نتنياهو عن الجانب الأميركي كل من مبعوث ترمب الى الشرق الاوسط جيسون #غرينبلات والسفير الاميركي الجديد في اسرائيل ديفيد فريدمان.

واوضح #البيت_الابيض ان المشاركين في الاجتماع أقروا بأن بناء السلام "يستغرق وقتا" الا انهم شددوا على ضرورة "ايجاد بيئة ملائمة" للتوصل اليه.

وقال نتنياهو لكوشنير في فيديو قصير نشره مكتب رئيس الوزراء إن "هذه فرصة للسعي لتحقيق اهدافنا المشتركة المتعلقة بالأمن والازدهار والسلام".

وأضاف: "أنا مطلع على جهودكم وجهود الرئيس، وأتطلع الى العمل معكم".

وخلال وجوده في إسرائيل زار كوشنر منزل أسرة الشرطية الإسرائيلية التي قتلت الجمعة في هجوم نفذه فلسطينيون.

صهر ترمب اجتمع مع عباس

ومساء الأربعاء التقى كوشنر الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن "اللقاء بحث كافة القضايا بشكل واضح ومعمق، حيث تطرق إلى قضايا الوضع النهائي كافة، كقضية اللاجئين والاسرى".

وأضاف ان عباس "أكد خلال اللقاء على مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها #القدس الشرقية على حدود العام 1967".

كما جدد الرئيس الفلسطيني بحسب ابو ردينة "التزامه بتحقيق السلام العادل والشامل، القائم على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".

ويحاول غرينبلات وكوشنر التوسط لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين المجمدة منذ انهيار المحادثات التي قادتها الولايات المتحدة في 2014.

ورافق الرجلان ترمب في أول زيارة له كرئيس الى إسرائيل والأراضي الفلسطينية في أيار/مايو الماضي.