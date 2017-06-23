ترمب يشكك بحياد المحقق بتدخل روسيا في الانتخابات

شكك دونالد #ترمب في مقابلة بثت الجمعة في حياد المدعي الخاص المكلف بالتحقيق في احتمال تواطؤ بين مقربين من الرئيس الأميركي والكرملين خلال الحملة الانتخابية العام 2016.

وعين روبرت #مولر، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) في عهدي الرئيس الجمهوري الأسبق جورج #بوش الابن، والرئيس الديمقراطي السابق باراك #أوباما، منتصف أيار/مايو للتحقيق في هذه القضية بعيد الإقالة المفاجئة للمدير السابق لـ"اف بي آي" جيمس كومي بناء على قرار ترمب.

وردا على صحافية لشبكة فوكس نيوز سألته ما إذا كان على مولر التخلي عن التحقيق بسبب صلاته المفترضة بالمدير السابق لـ"اف بي آي" ومناصرين ديمقراطيين، قال ترمب "إنه صديق مقرب جدا من #كومي وهو أمر مزعج جدا".

وأضاف "يمكنني القول إن الناس الذين تمت الاستعانة بهم" للعمل في فريق مولر "جميعهم من مؤيدي هيلاري كلينتون". وذكرت وسائل إعلام أميركية أن بعض أفراد الفريق تبرعوا لمرشحين ديمقراطيين.

وخلص ترمب في المقابلة التي سجلت الخميس "لكن روبرت مولر شخص محترم وآمل أن يتوصل إلى حل لائق".

ومولر الذي عينته وزارة العدل يتمتع باستقلالية أكبر من أي مدع عادي أو من مدير اف بي آي.

وتشمل صلاحياته في التحقيق "أي صلة أو تنسيق بين الحكومة الروسية وأفراد مرتبطين بحملة الرئيس دونالد ترمب" الانتخابية، إضافة إلى "أي موضوع" ينبع من هذه التحقيقات.