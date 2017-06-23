هذه عقوبة أميركي أحرق مسجداً في تكساس

قالت وزارة العدل الأميركية إن هيئة محلفين اتحادية في فيكتوريا بولاية تكساس اتهمت مارك بيريز (25 عاما) بارتكاب جريمة كراهية، بإحراقه مسجداً هناك يوم 28 كانون الثاني/يناير.



وأعلنت الوزارة في بيان أن بيريز إذا دِين فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً في جريمة #الكراهية و10 سنوات لحيازة أداة تدمير غير مسجلة و10 سنوات أخرى لاستخدام أسلوب الحرق لارتكاب جناية، فضلاً عن غرامة بحد أقصى 250 ألف دولار.

وتعتبر جماعات حقوقية إسلامية أن الحريق الذي شبَّ في مركز #فيكتوريا على بعد 200 كيلومتر تقريباً إلى الجنوب الغربي من هيوستون جزءا من موجة تعصب متنامية ضد المسلمين في #الولايات_المتحدة.



وقالت وزارة العدل إن السلطات ألقت القبض على بيريز في بادئ الأمر في الثالث من آذار/مارس، فيما له صلة بمحاولة تفجير سيارة.

وأضافت أن الأدلة التي تربطه بحريق المسجد قدمت لاحقاً للمحكمة.