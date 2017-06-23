"النواب الأميركي" يدعو لتسريع العقوبات على إيران وروسيا

أعرب رئيس مجلس النواب الأميركي، بول ريان، عن دعمه للجهود الرامية إلى إصدار تشريع عاجل لفرض #عقوبات جديدة على #روسيا و #إيران، والذي أُقر بالإجماع في مجلس الشيوخ، لكنه عُطل بسبب مسألة إجرائية.

وأكد ريان، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الخميس، أن النائب الجمهوري، إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، أشار إلى أنه "يريد التحرك سريعاً بشأن ذلك ونريد احترام ذلك".

وكان القانون المعروف باسم "مجابهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار"، والذي يتضمن أيضاً عقوبات ضد روسيا، قد أجيز في مجلس الشيوخ بأغلبية 98 صوتاً، مقابل صوتين الأسبوع الماضي.

وسيصبح هذا القانون نافذاً عقب تصويت مجلس النواب عليه وبعد 90 يوماً من توقيع الرئيس الأميركي عليه، سيفرض عقوبات مباشرة لأول مرة على كامل تشكيلات وهيكلية الحرس الثوري الإيراني، حيث أن الولايات المتحدة صنفت فقط "فيلق القدس" جناح العلميات الخارجية للحرس الثوري في عام 2007 على لائحة المنظمات الإرهابية.

كما يدعو القانون إلى محاسبة طهران على ما تقوم به من دعم للإرهاب وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجارب باليستية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما ستضع بالقائمة السوداء كل من يتعامل مالياً أو بشراء المعدات والسلاح مع الحرس الثوري.

وكان وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، قد رحب بفرض العقوبات الجديدة، قائلاً لدى حضوره جلسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع في الموازنة المقبلة، الثلاثاء، إن تشديد العقوبات على إيران " أمر جيد".

كذلك أشار تيلرسون، خلال حضوره لليوم الثاني على التوالي أمام الكونغرس، الأربعاء، إلى أن "سياستنا تجاه إيران هي الحد من هيمنة هذا البلد في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفاً أن "سياسة أميركا تجاه طهران تركز على دعم القوى الداخلية من أجل إيجاد تغيير سلمي للسلطة في هذا البلد"، في تصريحات تعكس التوجه الجديد لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، حيال إيران.