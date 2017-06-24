واشنطن تركز في برامج التمويل على محاربة التطرف

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية تعديلات على برنامج المنح الحكومي، الذي يبلغ حجمه 10 ملايين دولار، للتركيز على جهود #مكافحة_التطرف.

وزارة الأمن الداخلي أصدرت قائمة جديدة للحاصلين على المنح وقيمتها، وتحويل المال إلى وكالات إنفاذ القانون، بعيداً عن الجماعات التي تحارب التطرف داخل #الولايات_المتحدة.

إدارة الرئيس #دونالد_ترمب أعلنت في وقت سابق رغبتها في مراجعة البرنامج حتى يركز فقط على التطرف.

وكانت ثلاث وكالات محلية لإنفاذ القانون، في ولايات كاليفورنيا وواشنطن ومينيسوتا من بين الجهات الجديدة الحاصلة على المنح وتلقت 1.2 مليون دولار في المجمل.

بينما اشتكى مجلس الشؤون العامة للمسلمين، وهو جماعة غير ربحية، من استثنائه هذا العام من التمويل الحكومي.