كيف هنأ ترمب المسلمين بعيد الفطر؟

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت "تحياته الحارة" إلى المسلمين لمناسبة حلول #عيد_الفطر، في وقت رفضت إدارته الاحتفال بهذا العيد، مخالفة بذلك تقليداً سنوياً دأبت عليه معظم الإدارات خلال العقدين الفائتين.

وقال ترمب في بيان "باسم الشعب الأميركي، ميلانيا وأنا نرسل تحياتنا الحارة إلى #المسلمين الذين يحتفلون بعيد الفطر"، مشيراً إلى أنه "خلال هذا العيد نتذكر أهمية الرحمة والعطف والإحسان".

وأضاف #الرئيس_الأميركي "مع المسلمين في سائر أنحاء العالم تجدد الولايات المتحدة التزامها احترام هذه القيم".

وعام 1996 بدأ الرئيس الأميركي الأسبق بيل #كلينتون تقليد استضافة حفل استقبال لمناسبة عيد الفطر.

لكنّ وزير الخارجية الأميركي الحالي ريكس تيلرسون رفض طلباً تقدمت به إدارة الشؤون الدينية والدولية في وزارته لتنظيم حفل لمناسبة عيد الفطر.

وفي مطلع حزيران/يونيو أدى نحو مئة مسلم صلاة المغرب في نيويورك أمام برج "ترمب تاور" محاطين بعدد مواز من غير المسلمين الذين حضروا للإعراب عن تضامنهم مع المسلمين.