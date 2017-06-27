ترمب: العلاقة مع الهند لم تكن يوما أقوى وأفضل من الآن

شدد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، الاثنين، إثر اجتماعه في البيت الأبيض برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على متانة العلاقة بين #الولايات_المتحدة و #الهند، مؤكدا ان هذه العلاقة "لم تكن يوما اقوى وأفضل مما هي عليه اليوم".

وقال ترمب للصحافيين "انه لشرف لي ان استقبل في البيت الابيض زعيم أكبر ديموقراطية في العالم"، مؤكدا لضيفه ان لديه في البيت الابيض "صديقا حقيقيا".

وأضاف الرئيس الأميركي أن "العلاقة بين الهند والولايات المتحدة لم تكن يوما اقوى وافضل مما هي عليه اليوم".

وإذ دعا مودي الى علاقة تجارية "متوازنة"، شدد ترمب على ضرورة "رفع الحواجز امام تصدير منتجات أميركية" وخفض العجز التجاري بين البلدين.

كما لفت ترمب الى اهمية قطاع الطاقة، مشيرا بالخصوص الى عقود وشيكة بين البلدين لتصدير الغاز الاميركي إلى الهند.

وقال الرئيس الاميركي في هذا السياق ممازحا "احاول رفع الأسعار قليلا".

واسترسل ترمب في مزاحه قائلا "رئيس الوزراء مودي وأنا، نحن الزعماء العالميين لمواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكد ان التواصل مباشرة عبر هذه المنصات، ولا سيما عبر #تويتر، "يتيح للناس فرصة الاستماع مباشرة الى صوت اولئك الذين صوتوا لهم ويتيح لنا الاستماع اليهم مباشرة".

ويتشاطر ترامب ومودي مشاعر الارتياب من وسائل الاعلام التقليدية ويفضلان عليها مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما تويتر حيث لدى الرئيس الاميركي 32 مليون متابع بينما لدى رئيس الوزراء الهندي 31 مليونا.

من ناحيته وجه مودي دعوة الى ترمب لزيارة الهند، مشددا على أن الولايات المتحدة هي "الشريك الاول" للهند في عملية التحول الاجتماعي-الاقتصادي التي تخوضها حاليا.

