ترمب بعد سحب CNN لتقرير: ماذا عن باقي قصصكم الزائفة؟

غرد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب حول سحب شبكة "سي إن إن" لتقرير عن #روسيا، كما أجبرت 3 موظفين لديها على تقديم استقالاتهم.

وتساءل #الرئيس_الأميركي عن باقي "القصص الزائفة" التي تبثها القناة، واصفاً إياها ببث "أخبار كاذبة".

وقال ترمب على حسابه على "تويتر": "واو، سي إن إن سحبت تقريرا كبيرا عن روسيا، وأجبرت 3 موظفين على الاستقالة. ماذا عن كل تقاريرهم الزائفة الأخرى؟ أخبار كاذبة!"

وكان ثلاثة من كبار الصحافيين لدى شبكة "سي إن إن" قد استقالوا بعد سحب تقرير عن علاقات مزعومة بين صندوق استثمار روسي وأحد المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحسب ما ذكرته الشبكة الاثنين الماضي.

واستقال كل من توماس فرانك، الذي كتب التقرير، وليكس هاريس، المسؤول عن وحدة تحقيقات جديدة لدى "سي ان ان"، والمحرر إريك ليشتبلاو.

وكتبت "سي ان ان" تقول إن التقرير لم يستوف معايير التحرير لديها لذا فقد تم سحبه، كما تم كذلك تعطيل روابط التقرير على الإنترنت.