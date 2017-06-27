نيويورك تايمز: صهر ترمب يوكل محاميا بارزا

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عضو في الفريق القانوني الخاص بجاريد #كوشنر صهر الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، قوله إن كوشنر وكَّل محامياً بارزاً للمساعدة في تمثيله في تحقيقات على صلة بروسيا.

وذكرت الصحيفة أمس الاثنين أن كوشنر اختار آبي دي. لويل لينضم بذلك إلى مسؤولين كبار بالإدارة الأميركية أيضا وكَّلوا محامين للدفاع عنهم، ومنهم جيف سيشنز وزير العدل ومايك #بنس نائب الرئيس، علاوة على ترمب نفسه.

وسلطت الأضواء على البيت الأبيض منذ أن بدأ روبرت #مولر، المستشار الخاص الذي عينته وزارة العدل، وعدد من لجان الكونغرس تحقيقات فيما إذا كانت هناك صلات بين #روسيا وفريق الحملة الانتخابية لترمب العام الماضي.

ونفى ترمب وكبار مساعديه مراراً أي تواطؤ مع روسيا.

وقالت الصحيفة إن مولر يحقق في اجتماعات عقدها كوشنر مع السفير الروسي ومصرفي روسي في إطار تحقيق أوسع. وأضافت الصحيفة أنه لا توجد أي دلائل على أن كوشنر، الذي تعهد بالتعاون، هو المستهدف من هذا التحقيق.

وقال 7 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين لرويترز في مايو/أيار إن كوشنر (36 عاما)، وهو مطور عقاري لا سابق خبرة له في العمل الحكومي، كانت له اتصالات غير معلنة بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة ثلاث مرات على الأقل، أثناء وبعد الحملة الانتخابية عام 2016.

وطلب ترمب أمس الاثنين من المحققين الاعتذار عن التحقيق في تدخل روسيا واحتمال تواطئها مع حملته الانتخابية، متهماً سلفه باراك أوباما بأنه "تواطأ أو عرقل" دون تقديم أدلة. وتقول روسيا إنها لم تتدخل في التصويت.