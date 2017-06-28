إخلاء جامعة تكساس بعد تهديد كاذب بوجود قنبلة

أعلنت جامعة تكساس في دالاس، الثلاثاء، أن التهديد بوجود قنبلة كان "كاذباً"، بعد أن أخلت الحرم الجامعي.

وكتبت في تغريدة على تويتر: "التهديد بوجود قنبلة كان كاذباً.. يمكنكم الآن دخول المباني ومواقف السيارات.

UTDPD say bomb threat was a hoax You may now enter the buildings and parking structures. — UT Dallas (@UT_Dallas) June 27, 2017

وكانت الجامعة ذكرت أنها أمرت بإخلاء الحرم الجامعي، بعد أن تقلت تهديداً بوجود قنبلة.

وقالت الجامعة في تغريدة على تويتر "على جميع العاملين والطلاب والزائرين في جماعة تكساس بدالاس إخلاء كل المباني وأماكن انتظار السيارات في الحرم الجامعي على الفور".

وطالبت الجامعة الناس بالابتعاد عن المباني حتى إشعار آخر وقالت إنها تعمل مع شرطة الحرم الجامعي للتأكد من سلامة الموقع.